Unbekannte stehlen 400 Liter Diesel aus Baufahrzeugen

Zum wiederholten Male entwenden Unbekannte große Mengen an Diesel aus Baufahrzeugen. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, wurde in Dinkelscherben erneut Diesel gestohlen. Die unbekannten Täter nutzten dafür Baufahrzeuge in der Sandgrube rechtsseitig der Kreisstraße A6 von Dinkelscherben nach Burtenbach. Die Täter rissen die Sperrkette der Sandgrubenzufahrt gewaltsam ab und entwendeten aus zwei Baufahrzeugen insgesamt rund 400 Liter Diesel. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 720 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen telefonisch um Hinweise unter 08291 18900. (AZ)