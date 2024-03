Unbekannter beschädigt Auto am Dinkelscherber Friedof

Als eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen zu ihrem Auto am Dinkelscherber Friedhof zurückkehrt, stellt sie fest, dass der Wagen beschädigt ist. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Dinkelscherben. Demnach wurde ein 5er BMW durch Dellen und Kratzer an der Fahrertüre beschädigt. Das stellte die Eigentümerin des Autos fest, als sie am Donnerstag gegen 7.50 zurück zu ihrem Wagen kehrte, der an der Nordseite des Dinkelscherber Friedhofs geparkt war. Nun sucht die Zusmarshauser Polizei nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291-18900 entgegengenommen. (kinp)