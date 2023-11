Dinkelscherben

14:13 Uhr

Unbekannter bricht in Wohnung in Dinkelscherben ein

Ein Einbrecher hebelte eine Terrassentür in Dinkelscherben auf, um sich so Zutritt zu einer Wohnung zu beschaffen.

Die Polizei meldet einen Einbruch in Dinkelscherben. Vermutlich in der Nacht auf Montag ist in eine Wohnung in der Mühlangerstraße eingebrochen worden.

In Dinkelscherben war offenbar ein Einbrecher am Werk. Wie die Polizei berichtet, ist vermutlicher in der Nacht auf Montag in eine Wohnung an der Mühlangerstraße eingebrochen worden. Der Unbekannte öffnete demnach gewaltsam eine Terrassentür und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Der Diebstahlschaden ist gering, der der Unbekannte – soweit bislang bekannt – lediglich einen Schlüsselbund entwendete. Laut Auskunft der Polizei wird der Sachschaden an der Terrassentür auf rund 1000 Euro geschätzt. (kinp)

