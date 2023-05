Betrunkener verursacht schweren Unfall bei Ehingen

Beim Überholen auf der Kreisstraße bei Ehingen baut ein 43-Jähriger einen Unfall und schleudert in ein Feld. Die Polizei stellt fest: Er hat 2,9 Promille.

Ein Betrunkener hat am Sonntag bei Ehingen durch ein riskantes Überholmanöver einen schweren Unfall verursacht. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der 43-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße von Wortelstetten in Richtung Ehingen unterwegs. Auf halber Strecke wollte er laut Polizei den Wagen eines Ehepaares überholen. Allerdings scherte er viel zu früh ein und berührt auf Höhe der B-Säule das andere Fahrzeug und streifte an diesem entlang. Der 69-Jährige konnte sein Auto jedoch im Gegensatz zum Unfallverursacher auf der Fahrbahn halten. Der 43-Jährige schleuderte beim Gegenlenken in ein angrenzendes Feld.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von etwa 2,9 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der 69-Jährige und seine 65-jährige Ehefrau kamen mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt rund 6000 Euro. (thia)