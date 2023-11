Ellgauerin sammelt für ihr siebtes Brunnenprojekt

Marion Schmid ermöglicht Menschen in Afrika sauberes Trinkwasser. Der siebte Brunnen ist in Planung. Wer spenden möchte, findet ihre Taschen- und Schlüsselanhängern in der Buchhandlung Eser.

Marion Schmid strahlt übers ganze Gesicht und freut sich: „Ich kann es kaum glauben, dass ich in der Zwischenzeit am siebten Brunnen arbeite." Seit vielen Jahren unterstützt die Ellgauerin mit ihrer Rainbow-Stiftung Brunnenprojekte in Afrika. Ihre Taschen- und Schlüsselanhängern sind auch in diesem Jahr für fünf Euro in der Buchhandlung Eser in Meitingen zu erwerben.

Der siebte Brunnen wird in Rukoma in Tansania in der Nähe einer Schule entstehen. Es ist dort schon der zweite Brunnen. Er soll nicht nur die Schulkinder, sondern die gesamte Region mit sauberem Trinkwasser versorgen. Marion Schmid berichtet, dass das Projekt in der Anfangsphase stecke, aber dass ganz viele Menschen davon profitieren würden. "Für uns ist sauberes Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit", sagt sie, "für viele Menschen in Afrika nicht".

Sechs Brunnen: in Kenia, Tansania und im Tschad

Marion Schmid gründete vor vielen Jahren ihre Rainbow-Stiftung und machte im Laufe der Zeit den Bau von sechs Brunnen möglich: zwei in Kenia, einen im Tschad und drei in Tansania. Die Gründerin bedankt sich bei Buchhändlerin Elke Eser von der Buchhandlung Eser in Meitingen, die ihr alljährlich ihr Geschäft als Verkaufsplattform für ihre Taschen- und Schlüsselanhänger zur Verfügung stellt: „Ohne Elke Eser hätte ich bisher nie so viele Menschen erreichen und auf meine Mission für sauberes Trinkwasser für die ärmsten Menschen in Afrika nicht aufmerksam machen können“.

Weihnachtsengelchen als Spende

Marion Schmid ist stolz: Durch ihr großes Engagement hat sie schon viel erreicht. Noch bis Weihnachten sind ihre Edelstein-Engelchen, die in Rosenquarz, Amethyst, Aventurin, Türkis, Achat, Aquamarin, Weiße Jade und Onyx gekleidet sind, für eine Spende von 5 Euro zu erwerben. „Meine Taschen- und Schlüsselanhänger sollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, wünscht sich Marion Schmid. Nähere Informationen zum Rainbow-Stiftungsfonds unter www.rainbowstiftung.de im Internet.