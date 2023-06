Musikkapelle Ellgau feiert 100-jähriges Jubiläum

Am kommenden Wochenende steht der Höhepunkt der Feierlichkeiten an.

Auf 100 Jahre Vereinsgeschichte kann die Musikkapelle Ellgau in diesem Jahr zurückblicken. Viele unterschiedliche Veranstaltungen sind über das Jahr verteilt geplant.

Anlässlich der Fahnenweihe des Kriegervereins im Jahre 1923, entstand der Wunsch in Ellgau selbst eine Blaskapelle zu gründen. Es fanden sich 16 Interessenten ein Instrument zu erlernen. Als Musiklehrer wurde ein Musikmeister aus Augsburg engagiert. Aufgrund der einsetzenden Inflationszeit war das Vorhaben mit hohen Kosten verbunden. Allein die Instrumentenbeschaffung und die Erstausstattung beliefen sich auf rund 10 Millionen Reichsmark. Nur den wenigsten war es möglich, diese Summen aufzubringen. Der Gutsherr Philipp Lichti vom Herrlehof war der Idee der Gründung der Musikkapelle Ellgau nicht abgeneigt und unterstützte deshalb das Vorhaben mit einem großzügigen Darlehen. So begann alles.

Derzeit musizieren im Musikverein Ellgau unter der Leitung von Manfred Braun etwa 70 aktive Musikerinnen und Musiker. Zusammen mit dem Jugendorchester „Viva la Musica“ ist die Musikkapelle Ellgau für das kulturelle Leben in der Gemeinde ein wichtiger Baustein.

Am kommenden Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli steht der Höhepunkt des Jubiläumsjahres, das dreitägige Musikfest im Stadel der Familie Licht, auf dem Programm. Am Freitag, 30. Juni wird um 18 Uhr mit einem Sternmarsch und einem Standkonzert gestartet. Zum Festauftakt spielt die Festkapelle des Musikvereins Ellgau. Für den Festabend ist nonstop Blasmusik auf zwei Bühnen angesagt. Es unterhält die Musikkapelle Westendorf, die Musikkapelle Erlingen, die Ehinger Musikanten sowie die Trachtenkapelle Oberndorf. Am Samstag, 1. Juli, startet der Festtag ab 15 Uhr mit dem Kinder- und Seniorennachmittag. Es spielt das Ellgauer Jugendorchester "Viva la Musica". Vorführungen der Bulldogfreunde Ellgau sowie ein buntes Kinderprogramm sorgen bei Kaffee und Kuchen zusätzlich für beste Unterhaltung und Abwechslung. Ab 19 Uhr startet dann der Partyabend mit den Original D'Lechtaler Musikanten aus Thierhaupten. Der letzte Festtag Sonntag, 2. Juli, beginnt um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Ulrich in Ellgau. Nach dem anschließenden Kirchenzug zum Feststadel unterhält die SGL-Kapelle aus Meitingen zum Mittagstisch und Festausklang. (us)