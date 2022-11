Preisträger fertigt seine eigene Auszeichnung an

Beim Bürgerempfang in Ellgau: (von links) Rudolf Wenninger (Bürgerpreis in Bronze), Erhard Rieger (Bürgerpreis in Silber), Ulrich Schädle (Urkunde), Regina Ehleiter (Urkunde), Werner Schafnitzel, Am Anger (Urkunde), Rosmarie Gumpp (Bürgerpreis in Gold), Werner Schafnitzel, Floßlände (Bürgerpreis in Bronze), Elisabeth Hierl (Bürgerpreis in Bronze) und Bürgermeisterin Christine Gumpp.

Foto: Magdalena Gollinger