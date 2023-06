Emersacker

Autofahrer will in Emersacker angeblich nur ein Bier getrunken haben

Ein 59-jähriger Autofahrer war am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr in der Weldener Straße in Emersacker in eine Polizeikontrolle geraten und fiel durch seinen Alkoholgeruch auf.

Ein 59-Jähriger gerät in Emersacker in eine Polizeikontrolle und fällt durch seinen Alkoholgeruch auf. Zwar will er nur ein Bier getrunken haben, der Alkotest aber widerlegt dies.

Bei diesem Bier muss es sich um einen besonders starken Hopfensaft gehandelt haben. Ein 59-jähriger Autofahrer war am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr in der Weldener Straße in Emersacker in eine Polizeikontrolle geraten und fiel durch seinen Alkoholgeruch auf. Auf Nachfrage räumte der Mann laut Polizei ein, nur ein einziges Bier getrunken zu haben. Der Alkotest ergab allerdings einen Wert von 0,62 Promille, was deutlich seiner Aussage widersprach. Den 59-Jährigen erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. (thia)

