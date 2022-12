Der große gestohlene Weihnachtsmann ist wieder da

Am Wochenende wird ein knapp zweieinhalb Meter großer Weihnachtsmann aus einem Vorgarten in Emersacker gestohlen. Nun ist er wieder da und hat sogar etwas mitgebracht.

Großes Aufatmen in Emersacker: Weihnachten muss nicht ausfallen. Wie berichtet hatte am Wochenende ein Unbekannter einen knapp zweieinhalb Meter großen aufblasbaren Weihnachtsmann aus einem Vorgarten in der Hauptstraße gestohlen. Nun ist er wieder da und hat sogar etwas mitgebracht.

Der Emersackerer Nikolaus hat etwas dabei

Die Besitzer hatten am Montag voller Freude der Polizei in Zusmarshausen mitgeteilt, dass der Nikolaus mitsamt der dazugehörenden Technik vor dem Haus abgelegt wurde. Allerdings ist ihm während seines unfreiwilligen Ausflugs offenbar die Luft ausgegangen. Der Weihnachtsmann lag zusammengerollt in einem schwarzen Beutel am Eingang. vor dem Haus. Offenbar hatte der Täter den Diebstahl aufrichtig bereut. Im Beutel befand sich laut Polizei noch ein Entschuldigungsschreiben und 50 Euro in bar für den entstandenen Schaden an der Technik. (thia)

