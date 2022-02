Scheiben eingeworfen: Drei Jugendliche in Emersacker festgenommen

Zeugen bemerken, wie in Emersacker zwei 16-Jährige und ein 14 Jahre altes Mädchen an einem leerstehenden Bankgebäude Scheiben einschmeißen. Zufällig ist auch gerade ein Polizist vor Ort.

Drei Jugendliche sind in Emersacker am Donnerstag von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie an einem leerstehenden Bankgebäude an der Hauptstraße Scheiben einwarfen. Als die Männer die Täter ansprachen, ergriffen sie die Flucht. Weil ein 16-Jähriger dabei sein Handy verlor, drohte die Situation zu eskalieren.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde bemerkte laut Polizei etwa um 17 Uhr die zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren und ein Mädchen im Alter von 14 Jahren. Einer warf gerade mit einem Felsbrocken eine Glasscheibe ein. Mehrere Einschläge waren dort bereits zu erkennen. Als der 58-Jährige die Jugendlichen ansprach, versuchten sie, zu flüchten. Ein 16-Jähriger verlor jedoch dabei sein Handy. Zwischenzeitlich war ein 52-Jähriger dem Mitarbeiter zur Hilfe geeilt und wollte das Smartphone an sich nehmen.

Vorfall in Emersacker: Polizist nimmt beherzt die Verfolgung auf

Der 16-Jährige blieb daraufhin stehen, drehte um und griff den 52-Jährigen an. Dies bemerkte allerdings ein Polizist, der zwar bereits Feierabend hatte, aber die brenzlige Situation sofort erkannte. Beherzt nahm er die Verfolgung der zwei noch flüchtenden Jugendlichen auf, konnte sie zurückholen und letztlich alle drei Jugendlichen in seinem Auto bis zum Eintreffen einer Streife der Polizei Zusmarshausen festnehmen.

Die jugendlichen Täter wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden nun wegen Sachbeschädigung angezeigt. Zudem muss sich der 16-Jährige, der den 52-jährigen Zeugen angriff, wegen versuchter Körperverletzung verantworten. Der verursachte Gesamtsachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. (thia)