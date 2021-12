Feuerwehr rettet Verletzten aus Baugrube in Steppach

Mit rund 20 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus Neusäß und Steppach im Einsatz, um den Notarzt zu unterstützen. Um den Mann aus der Baugrube zu retten, muss sogar ein Kran eingesetzt werden.

Unterstützung bei einem medizinischen Notfall haben die Feuerwehren aus Neusäß und Steppach am Montag geleistet. Ein Mann war in einer Baugrube in der Alten Reichsstraße zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

Gegen 10.40 Uhr ging bei der Feuerwehr in Steppach der Alarm ein. Zusammen mit den Kräften aus Neusäß rückten die Einsatzfahrzeuge aus, um den Notarzt zu unterstützen. Da der Verletzte aus einer Baugrube gerettet werden musste, wurde laut Feuerwehr unter anderem auch ein Kran eingesetzt. Nach erfolgreicher Reanimation konnte der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)