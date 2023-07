Fahrräder in Fischach und Anhausen gestohlen

Am Mittwoch verschwinden zwei Fahrräder in Fischach und Anhausen, berichtet die Polizei. Nun wird ermittelt.

Schon wieder wurden Fahrräder gestohlen. Diesmal verschwanden am Mittwoch zwei Räder in Anhausen und Fischach. Bei dem Rad in Anhausen handelt es sich laut Polizei um ein grünes Damenrad der Marke Cube, das in der Mühlenstraße 25 stand. Es wurde vermutlich in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr am Mittwoch gestohlen. Am gleichen Tag zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr verschwand ein rotes Mountainbike unbekannter Marke in der Anwandstraße in Fischach aus einem Garten. Der Wert wird hier mit rund 650 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt. (kinp)