Carsharing mit E-Auto gibt es bald auch in Fischach

In Kooperation mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm bietet Fischach e-Carsharing an. Wie es funktioniert und was es kostet.

Elektrisch durch Fischach zu fahren, ist jetzt für die Bürgerinnen und Bürger auch ohne eigenes E-Auto möglich. Am Freitag, 17. Februar, wird Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU-Unternehmensgruppe, einen Renault Zoé an Bürgermeister Peter Ziegelmeier übergeben. Das Fahrzeug ist künftig an der Ladesäule in der Blumenstraße neben Rewe platziert und für jeden registrierten Kunden nutzbar.

„Mit den SWU konnten wir dafür einen erfahrenen und zuverlässigen Partner gewinnen“, freut sich Ziegelmeier. Das Mietsystem decke nicht nur zusätzliche Bedürfnisse zum ÖPNV-Angebot, sondern könnte sogar ein Ersatz für den Zweitwagen in vielen Familien sein. "Wir sind überzeugt, dass das Angebot im Markt Fischach ebenso seine Nutzer findet, wie es in den anderen Gemeinden und Kommunen der Fall ist."

Gebucht werden kann per Smartphone

Fischach stellt den Mietwagen-Stellplatz zur Verfügung und sorgt für die Nutzer-Registrierung. Die Stadtwerke kümmern sich um Betrieb, Pflege und Wartung des Autos und rechnen mit den Kunden ab. „Wir bieten den kompletten Service von der Software bis zur Abrechnung“, sagt Eder. Für Betrieb, Pflege und Wartung des Autos soll langfristig ein Partner in der Region um Fischach gefunden werden. Voraussetzung für die Buchung sind eine gültige Fahrerlaubnis und das Mindestalter von 18 Jahren. Wer Interesse hat, kann sich online registrieren (swu.de/swu2go) oder schaut im Rathaus vorbei, registriert sich für das System und erhält dann einen Zugang zur Buchungsplattform mit Passwort. Gebucht wird per Smartphone über eine Carsharing-Deutschland-App, am PC oder telefonisch.

Die Erst-Registrierung kostet einmalig 20 Euro pro Person, weitere Registrierungen innerhalb eines Haushalts werden günstiger. Der monatliche Grundbetrag beträgt 10 Euro. Das zur Abholung der Fahrzeuge benötigte LAP-ID-Siegel, das auf dem Führerschein aufgebracht werden muss, erhalten die Nutzer dann im Rathaus. Für Geschäftskunden halten die Stadtwerke Paket-Angebote bereit. Die Tarife für die Nutzung des Elektroautos richten sich nach der Mietdauer. (AZ)

