"Den Bauern geht es um den Erhalt ihrer Lebensgrundlage"

Bürgermeister Peter Ziegelmeier berichtet im Gemeinderat von seinem Gespräch mit protestierenden Landwirten. Auch eine Linde und der AVV waren Thema.

Die alte Linde in Fischach muss weg. Das war die einstimmige Meinung der Mitglieder des Gemeinderats Fischach bei der jüngsten Sitzung. Bis zum Ende vergangenen Jahres hat der Baum an der St. Leonardskapelle als Naturdenkmal gegolten. Noch im Oktober habe das Landratsamt einen kompletten Kronenschnitt durchgeführt, berichtet der Leiter des technischen Bauamts, Winfried Rindle: „Man hatte die Hoffnung, der Baum erholt sich noch mal.“ Im November habe der Markt Fischach um eine erneute Begutachtung gebeten, weil sich der Zustand des Baumes nicht verbessert habe. Das Ergebnis: Die alte Linde hat einen Pilz. Dieser befällt die Rinde und den Stamm des Baumes und zersetzt ihn.

„Es wurde uns zugesichert, dass der Baum noch bis Ende des Jahres sicher ist“, erklärt Rindle. Nun soll er bis Ende Februar gefällt und auch die Wurzeln entfernt werden. Bürgermeister Ziegelmeier bedauert das. Er selbst ist mit der Linde aufgewachsen. „Wir haben auf dem Kapellenplatz Fußball gespielt“, erinnert er sich. Einen neuen Baum zu pflanzen, ist vorerst nicht geplant. Die Sanierung der St. Leonardskapelle steht wahrscheinlich bald an. „Die Kapelle gehört der Kirche und ist meines Erachtens stark sanierungsbedürftig“, so Ziegelmeier. Der Markt Fischach habe in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Euro investiert, um die Kapellen in seinem Besitz zu sanieren. So seien die Kapellen der Gemeinde in bestem Zustand. „Daran könnte sich die Diözese ein leuchtendes Beispiel nehmen“, findet er. Unmut herrschte besonders darüber, dass der Baum nicht bereits im Herbst gefällt wurde. Die Fachleute des Landratsamts hätten einen solchen Schaden am Baum mit Sicherheit feststellen müssen, findet zweiter Bürgermeister Michael Menner: „So kann man Steuergelder auch verbraten.“

Ärger über Regeln des AVV und den neuen Fahrplan

Unmut herrscht in Fischach auch über den öffentlichen Personennahverkehr. So fahren etwa zu Stoßzeiten keine Verdichtungsbusse mehr. Nur noch ein Bus pro Stunde führe zu langen Wartezeiten bei Pendlern. Auch mehrere Busse, die morgens vor sechs Uhr in Fischach abgefahren sind, wurden gestrichen. Die erste Ankunft in Augsburg ist nun erst um 6.30 Uhr. Das sei etwa für Auszubildende ohne Führerschein ein Problem. „Die haben keine Chance, pünktlich um 7 Uhr in der Arbeit zu sein“, erklärt Gemeinderatsmitglied Rudi Linderl.

Zusammen mit dem Pendlerstammtisch hat er einige Forderungen an den AVV formuliert. So sollen die Fahrpläne der Busse mit Anbindung an den Bahnhof in Gessertshausen an die Abfahrten der Züge der bayerischen Regiobahn angepasst werden. „Die Züge haben oft Verspätung, aber der Bus fährt überpünktlich“, berichtet er. Die Busse sollen daher bis zu zehn Minuten auf Züge warten, um zu verhindern, dass Fahrgäste lange auf ihren Anschluss warten müssen. Gut sei die Verbindung zwischen Gessertshausen und Schwabmünchen.

In Fischach hofft man auf die Staudenbahn

Der Bedarf für diese Strecke sei aber eher gering. „Unser Vorschlag ist es, die Strecke in Mittelneufnach zu teilen“, so Linderl. So hätten die Busse kürzere Umlaufzeiten und durch Zubringer könnte sogar das Unterallgäu und die restlichen Stauden besser an den ÖPNV angeschlossen werden. Mehr Flexibilität wünschen sich die Pendlerfreunde vom AVV ebenfalls. Eine Busfahrerin wollte eine Mutter mit Kinderwagen nicht einsteigen lassen wollte, weil bereits ein anderer Kinderwagen im Bus war. Das hatte Aufsehen erregt. „Erlaubt ist nur ein Kinderwagen und ein Rollstuhl im Bus“, erklärt Linderl. Auf seine Bitte hin will der Marktgemeinderat die Forderungen der Pendlerfreunde unterstützen, um mehr Druck auf den AVV auszuüben. „Das ist hoffentlich die beste Werbung für die Staudenbahn“, fügt Ziegelmeier hinzu.

Stellung hat der Bürgermeister zu einem offenen Brief über die Bauernproteste der vergangenen Wochen bezogen. Er und andere Bürgermeister aus Gemeinden der Stauden haben diesen verfasst, um sich mit den Bauern zu solidarisieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen engagieren sich viele Landwirte in wichtigen Vereinen wie den Freiwilligen Feuerwehren. Zudem unterstützten die Bauern die Kommunen bei Schneefall oder Starkwetterereignissen mit Maschinen. "Ohne ihre Mithilfe mit Fachwissen bei Ausschüssen wären etwa Flurbereinigungen gar nicht möglich“, so Ziegelmeier. Außerdem setzen die Landwirte alle Umweltauflagen um.

Bürgermeister wirbt um Teilnahme an Demonstration

Bei den Protesten gehe es nicht mehr nur um Subventionen, sondern die Erhaltung ihrer Lebensgrundlage. „Wir sehen darin eine Abwertung der ländlichen Lebensverhältnisse“, erklärt er. Und das, obwohl die Bayerische Verfassung die Gleichheit zwischen Stadt und Land garantiert. Bevor sie den offenen Brief verfassten, haben Ziegelmeier und andere Gespräche mit den Landwirten geführt. „Dabei hat sich gezeigt, dass die meisten sich klar von rechten Trittbrettfahrern distanzieren“, berichtet er. Das sei die Voraussetzung für den Brief gewesen. In diesem Zug warb Ziegelmeier auch für die Demonstration gegen Rechtsextremisten am kommenden Samstag in Augsburg.