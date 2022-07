Fischach

13:55 Uhr

Gartenbauverein Fischach entsetzt: Pflanzen werden rausgerissen

Plus Die Ehrenamtlichen sind frustriert und wütend: Immer wieder wird ihre Arbeit an den Blühflächen in Fischach zerstört. "Von irgendwelchen Idioten", sagt der Bürgermeister.

Von Angela David, Hannes Ziegler

In vielen Arbeitsstunden bemühen sich die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Fischach, den Ort schöner und naturnaher zu gestalten. Es sieht wunderschön aus und bietet Nahrung für Insekten. Auch auf Bitten der Gemeinde bepflanzen sie deshalb immer wieder Wegesränder, Blühflächen und Böschungen. Am Weg zum Naturfreibad, beim Kindergarten, gegenüber der Schule, am Wertstoffhof und in Aretsried sind jetzt die Blüten zu finden. Daneben wurden in den vergangenen beiden Jahren Sträucher und Zwiebeln gepflanzt, die längerfristig zum Beispiel die Böschung an der Buschelbergstraße oder den Gehweg zwischen Anwandstraße und Buchenweg in Fischach besiedeln sollen.

