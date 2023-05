Fischach

Staudenlandhalle in Fischach wird zum stimmungsvollen Tanzlokal

Die große Tanzfläche in der Fischacher Staudenhalle war von Beginn an mit vielen Paaren gefüllt.

Plus Mehr als 200 Besucher tanzen in der Staudenlandhalle in den Mai. Sogar Tanzpaare aus München und dem Allgäu kommen eigens für den Abend nach Fischach.

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Rein in die Tanzschuhe und rauf auf die Tanzfläche hieß es während der stilvollen Ballnacht in der Staudenlandhalle in Fischach. Mehr als 200 tanzbegeisterte Gäste aus Fischach. Sogar Besucher aus München und dem Allgäu nutzen das Angebot unter dem Motto „Tanz in den Mai“. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kulturkreis Fischach "K.e.r.n." (Kultur erinnern, retten, neu erleben) in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Willmatshofen und dem ehemaligen Freiherr-von-Aufseß-Chor Fischach, der künftig als die "Stauden Singers" zu hören sein wird.

Für gute Laune, heiße Rhythmen und gepflegtes Tanzflair sorgte die 18-köpfige „Markus Fluhr Big Band“ aus München, und die große Tanzfläche war daher von Beginn an mit vielen Tanzpaaren gefüllt, die schwungvoll ihre Tanzrunden drehten. Das Musikrepertoire der Big Band war sehr abwechslungsreich. Da fehlte weder Foxtrott, Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha noch Jive, Salsa oder Tango in der stimmungsvoll beleuchteten Halle. Und man sah den Tanzpaaren an, wie viel Freude ihnen die Tanzveranstaltung machte, egal, ob geübte Paare oder Gäste, die einfach nur Spaß am Tanzen hatten.

