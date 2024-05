Fischach

vor 17 Min.

Unbekannter fährt gegen Pizzeria in Fischach und flüchtet

Gegen einen betonierten Blumenkasten an einer Pizzeria in Fischach kracht am Montagnachmittag ein Auto. Der Fahrer flüchtet nach dem Unfall, berichtet die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen eines Falles von Unfallflucht in Fischach. Dem Bericht der Beamten zufolge, krachte am Montag zwischen 14.20 Uhr und 17 Uhr ein Auto gegen einen betonierten Blumenkasten an der Pizzeria Martini in Fischach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Blumenkasten gegen einen Stützbalken eines Vordachs geschoben, welcher dadurch abknickte. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro, berichtet die Polizei. Der Fahrer soll nach dem Unfall einfach davongefahren sein. Vermutlich sei er zuvor aus dem Rewe-Parkplatz ausgefahren. (kinp)

