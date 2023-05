"Vorbestrafter" Hund beißt Pudelmischling in Fischach mehrfach

Eine 37-Jähriger lässt seinen Hund ohne Leine laufen. Plötzlich geht er auf einen Pudelmischling los und beißt ihn so schwer, dass er operiert werden muss.

Ein Hund hat in Fischach eine Pudelmischung angegriffen und schwer verletzt. Der 37-jährige Halter hatte seinen Vierbeiner ohne Leine laufen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da das Tier aufgrund eines ähnlichen Vorfalls vor einem Jahr quasi als "vorbestraft" gilt und eine Leinenpflicht bestand.

Passiert ist der Vorfall laut Polizei bereits am Donnerstag. Die 54-jährige war gegen 20 Uhr mit ihrem Pudel-Mix in der Scheppacher Straße unterwegs. Aus heiterem Himmel ging plötzlich der nicht angeleinte Hund des 37-Jährigen auf diesen los und biss ihn mehrfach. Der Pudel wurde dabei so stark verletzt, dass er in einer Tierklinik operiert werden musste. Durch die Behandlung entstanden laut Polizei Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige. (thia)

