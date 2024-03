Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Margertshausen und Fischach

Als ein 22-Jähriger zwischen Margertshausen und Fischach einen Lastwagen überholen möchte, kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt.

Nach einem folgenschweren Unfall zwischen Margertshausen und Fischach sind zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen Lastwagen und ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Kurz nach der Abzweigung nach Reitenbuch setzte er zum Überholen an. Im gleichen Moment wollte aber auch die vor ihm fahrende 19-Jährige überholen. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Rettungsdienst mit Hubschrauber vor Ort in Fischach

Der Wagen der 19-Jährigen kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen des 22-Jährigen blieb auf der Fahrbahn, verhängte sich allerdings im Anhänger des Sattelzugs, berichtet die Polizei. Sowohl der 22-Jährige als auch die 19-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Eine Notarztbesatzung war mit einem Hubschrauber vor Ort.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 22.500 Euro an den Autos und auf rund 2500 Euro am Laster. Unterstützend war auch die Fischacher Feuerwehr vor Ort. (kinp)