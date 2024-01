Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Fischach

Nach einem Verkehrsunfall in Fischach am Montagnachmittag sind zwei Menschen leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Zwei Menschen wurden nach einem Unfall am Montag in Fischach leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.50 Uhr am Marktplatz. Dort wollte eine 60-Jährige mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz abbiegen. Laut Polizei gibt es unterschiedliche Angaben dazu, ob die Autofahrerin dabei ordnungsgemäß geblinkt hatte. Jedenfalls überholte ein 30-jähriger Audifahrer in diesem Moment und es kam zum Unfall.

Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Unfallzeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (kinp)