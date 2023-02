Fußball

Eine völlig verpatzte Generalprobe

Plus Nach guter Vorbereitung gelingt dem TSV Gersthofen im Pokal überhaupt nichts. Jetzt kann man sich auf die Punktspiele konzentrieren.

Von Oliver Reiser

Wenn es stimmt, dass auf eine missglückte Generalprobe eine glanzvolle Premiere folgt, dann kann man dem TSV Gersthofen nach dieser Vorstellung im Qualifikationsspiel zum Bayerischen Verbandspokal schon jetzt zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga gratulieren. Was in den 90 Minuten bei der 0:4-Pleite gegen Eintracht Karlsfeld passierte, reicht für eine ganze Reihe von Premieren., denn es waren weder vorne noch hinten irgendwelche Ansätze zu erkennen, die auf die guten Ergebnisse der bisherigen Vorbereitungsspiele schließen lassen konnten.

