Gersthofer Aufholjagd wird nicht belohnt

Plus Einen 0:2-Rückstand nach vier Minuten kann der TSV Gersthofen in Wertingen noch aufholen. Doch am Ende steht man mit leeren Händen da.

Von Oliver Reiser

Dass die Jagdhornbläser nebenan zur Attacke bliesen, hatten wohl nur die Spieler des TSV Wertingen mitbekommen. Mit einem Blitzstart sorgten sie im Bezirksligaspiel gegen den TSV Gersthofen für einen 2:0-Vorsprung nach fünf Minuten. Der Landesliga-Absteiger konnte zwar rund um die Pause herum zum 2:2 ausgleichen, musste sich jedoch in der Schlussphase den immer stärker werdenden Gastgebern mit 2:4 beugen und die erste Saisonniederlage hinnehmen.

0:2-Rückstand nach fünf Minuten

Was war denn das für ein verrücktes Spiel? Es waren gerade mal 50 Sekunden gespielt, das lag der Ball schon zum ersten Mal im Tor des TSV Gersthofen. Manuel Rueß hatte abgezogen, Marcel Mayr fälsche unhaltbar für Torwart Niklas Gordy ab, und es stand 1:0. Intensiv wurde auf der mit 350 Zuschauern gut besetzten Tribüne diskutiert, ob es sich vielleicht um eine Eigentor gehandelt haben könnte. Wenn der Wertinger dem Ball als letzter die entscheidende Richtungsänderung gegeben hatte, könnte es durchaus auch Abseits gewesen sein. Dieser Ansicht war wohl auch da Gersthofer Trainergespann. Insbesondere Sebastian Hoffmann legte sich mit Schiedsrichter Patrick Lohwasser aus Lichtenau an, der ein relativ rüdes Foul an Manuel Lippe ungestraft geschehen ließ. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die Gastgeber. Gegen die in Schockstarre befindlichen Gersthofer, die zu diesem Zeitpunkt kaum über die Mittellinie gekommen waren, traf Maximilian Beham nach einer Ecke volley unter die Querlatte (5.) Unmittelbar zuvor hatte Torhüter Gordy gegen Spitzert eine Glanzparade ausgepackt.

