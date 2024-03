SG Adelsried siegt im Holzwinkelderby vor Rekordkulisse

Vor 250 Zuschauenden setzt sich die SG Adelsried/Welden nach langer Zeit wieder einmal beim SV Bonstetten durch.

SV Bonstetten – SV Adelsried 0:2 (0:1). Bei Rekordkulisse reisten die Gäste mit der Hoffnung an, nach etwa 20 Jahren endlich mal wieder ein Lokalderby zu gewinnen. Die Zeichen dafür standen schon nach 20 Minuten recht gut, denn da fabrizierten die Hausherren in Koproduktion ein Eigentor. Die Hausherren hatten eigentlich bis zur 76. Minute eine optische Überlegenheit, konnten aber drei hochkarätige Chancen nicht nutzen. Die meisten Bonstetter befanden sich in einem Tiefschlag, als Adelsried einen Freistoß schnell ausführte und Marvin Gollmann (77.) zur Vorentscheidung traf. Die Bonstetter hatten an diesem Nachmittag nicht mehr den Elan, das Spiel noch umzubiegen, so dass es nach langer Zeit mal wieder einen anderen Derbysieger gab. - Zuschauer: 250. (mies)