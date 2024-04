Diebe stehlen Bargeld, Kleidung und Fahrräder in Gablingen

Einbrecher waren in der Nacht auf Samstag in Gablingen und Lützelburg unterwegs.

Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag in Gablingen und Lützelburg zugeschlagen. In Lützelburg fanden sie offenbar zwei unversperrte Autos, berichtet die Polizei. Die Diebe durchsuchten die Wagen und stahlen Bargeld und Kleidung im Wert von insgesamt mehr als 1000 Euro. Zur gleichen Zeit wurde außerdem im Bereich der Straße Beim Herrgott ein Auto durchwühlt. Dort wurden rund 80 Euro gestohlen, berichtet die Polizei. Außerdem wurden aus einem Anwesen in Lützelburg zwei E-Bikes gestohlen, die sich auf einem Fahrradständer befanden. Dem Besitzer entstand dadurch ein Schaden von rund 5000 Euro.

Da auch Fahrräder gestohlen wurden, wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Wem fiel ein solches Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in den beiden Ortschaften auf? Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810. (kinp)