Diesel aus Tank von Bagger in Gablingen abgezapft

Diesel im Wert von rund hundert Euro ist aus dem Tank eines Baggers in Gablingen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, zapfte ein Unbekannter den Diesel vermutlich in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag ab. Der Bagger stand auf einer Baustelle in der Nähe des Gablinger Weihers. (kinp)