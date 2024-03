Gablingen

07:00 Uhr

Ein Jahr in Afrika verändert für einen Studenten aus Gablingen alles

Plus Matthias Scharpf aus Gablingen verbringt fast ein ganzes Jahr in Malawi. Mit seinen Erfahrungen möchte er auch andere junge Menschen ermutigen, sich zu engagieren.

Von Christina Bischof

Von Gablingen in das weit entfernte Afrika. Obwohl Malawi zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern weltweit gehört, wollte Matthias Scharpf genau dorthin. Für ihn stand von Anfang an fest, dass er nach seinem Abitur nach Afrika möchte, da auch seine Geschwister schon dort hingereist sind. Die Faszination für den Kontinent hat dabei die ganze Familie angesteckt. Zu Hause engagiert sich seine Mutter jedes Jahr bei der Sternsingeraktion. Sie stieß Matthias Scharpf auf die verschiedenen Projekte des Kindermissionswerks Die Sternsinger e. V., welche auf der ganzen Welt gemeinnützige Projekte unterstützt. Besonders gereizt hat den erst 20-Jährigen die Arbeit der Pfarrei in Malawi.

Für ihn gehört der Freiwilligendienst zu einer der besten Erfahrungen in seinem Leben. Dank des Auslandsjahrs konnte er nicht nur seinen Horizont erweitern, sondern auch herausfinden, was er in Zukunft machen möchte. Durch seinen Aufenthalt in dem afrikanischen Land hat er gemerkt, dass ihm besonders der Bereich der Entwicklungsarbeit gefällt. Dies brachte ihn auch auf seinen jetzigen Studiengang, internationale Beziehungen und Management, welchen er an der Universität in Regensburg absolviert.

