Kindergarten und mehr: Gablingen investiert 2023 vor allem in Bauprojekte

Obwohl viel Geld in Bauprojekte investiert wird, schafft die Gemeinde Gablingen 2023 einen ausgeglichenen Haushalt – nicht zuletzt durch eine Gewerbesteuererhöhung.

Zum Start der Haushaltsberatungen ging Gablingens Kämmerer und Verwaltungschef Roland Wegner noch von einem Defizit im Jahr 2023 aus. Beim jetzt vom Gemeinderat beschlossenen Zahlenwerk ist das nicht mehr der Fall. Allerdings ist der ausgeglichene Haushalt nicht zuletzt dank einer kräftigen Gewerbesteuererhöhung zustande gekommen. Ein Umstand kann allerdings immer noch einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

Denn jüngst wurde ein beträchtlicher Wasserschaden infolge eines Rohrbruchs bei der Mehrzweckhalle entdeckt. Einige Räume, vor allem die Umkleiden und der Schießstand der Grünholder-Schützen, sind daher bis auf Weiteres gesperrt. "Wir warten noch auf ein weiteres Gutachten, um zu klären, wie hoch der Schaden wirklich ist und wie viel davon unsere Versicherung übernimmt", erklärte Bürgermeisterin Karina Ruf. Eigentlich ist bereits auf dem Gelände der Schule ein Neubau für einen Hort und die Nachmittagsbetreuung geplant. Inzwischen steht im Raum, diesen mit einer neuen Mehrzweckhalle zu kombinieren. "Der Gemeinderat wird darüber bald entscheiden müssen", kündigte Karina Ruf an.

Gablingen gibt deutlich mehr Geld aus

Erfreulicher sieht es beim Haushalt an sich aus. Er hat ein Gesamtvolumen von knapp 17,8 Millionen Euro. Davon entfallen gut 13,1 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt (5,7 Prozent mehr als 2022) und gut 4,6 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt (minus vier Prozent). "Wir schaffen trotz höherer Ausgaben eine Mindestzuführung in den Vermögenshaushalt von 521.000 Euro", erklärte Roland Wegner.

Die Haupteinnahmen im Verwaltungshaushalt bezieht Gablingen durch Steuern (8,5 Millionen Euro). Davon kommen 3,7 Millionen aus der Gewerbesteuer. Deren Hebesatz wurde von 360 auf 380 Punkte erhöht. Seit 2014 war der Satz unverändert geblieben. "Unsere Gewerbesteuer war corona-resistent. Deswegen haben wir auch keine Unterstützung vom Staat bekommen", sagte Wegner. 3,35 Millionen Euro fließen an Einkommensteuer nach Gablingen. Bei der Grundsteuer bleiben die Hebesätze unverändert bei 350 Punkten. Land und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bringen 35.500 Euro, die restlichen Grundstücke (B) 450.000 Euro in den Gemeindesäckel. Einnahmen von 3,9 Millionen Euro durch Gebühren erwartet der Kämmerer ebenfalls. "Weh tut uns, dass die Schlüsselzuweisungen stark sinken", so Wegner. Waren es im Jahr 2022 noch knapp 700.000 Euro, werden 2023 nur noch 309.000 Euro erwartet.

Kreisumlagen-Erhöhung wird teuer für Gablingen

Die Personalausgaben steigen um zwölf Prozent auf knapp 2,1 Millionen Euro. Hier habe er eine tarifliche Lohnsteigerung von zehn Prozent bereits eingerechnet. "Zusammen mit den kostendeckenden Einrichtungen Wasser und Abwasser ist der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 3,9 Millionen Euro die größte Ausgabengruppierung. Infolge der Erhöhung des Hebesatzes von 48,25 auf 49 Prozent steigt die Kreisumlage auf 3,3 Millionen Euro – 430.000 mehr als im Vorjahr.

Im Vermögenshaushalt ist der "Verkauf von Tafelsilber", so Wegner weiter vorgesehen: Zwei Bauplätze aus der Baulandentwicklung sollen 500.000 Euro einbringen. Investitionszuschüsse in Höhe von 800.000 Euro – davon 600.000 Euro für den Bereich Kindergartenbau – werden erwartet. Weitere Zuschüsse für den Gablinger Kindergarten sollen dann 2024 eingehen. Um den Haushalt auszugleichen, muss Gablingen aus seinen derzeit 6,2 Millionen Euro Rücklagen 1,75 Millionen Euro entnehmen.

Für Baumaßnahmen sind 3,3 Millionen vorgesehen. Eine große Position nimmt dabei der Bereich Grundschule/Mehrzweckhalle mit 500.000 Euro ein. Sollte allerdings ein gemeinsamer Neubau für Grundschulerweiterung und Mehrzweckhalle beschlossen werden, dürfte sich diese Summe drastisch erhöhen. Für den Erweiterungsbau des Gablinger Kindergartens ist heuer noch eine Schlusszahlung in Höhe von 825.000 Euro fällig.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt