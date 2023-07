Gablingen-Lützelburg

Altes Sägewerk in Lützelburg: Vorbildhaus statt Ruine

Plus Auf dem Grundstück des alten Sägewerks in Lützelburg ist ein Mehrgenerationenhaus geplant.

Morsche Holzbalken, leere Flaschen, Mauerreste: Im Moment ist das Grundstück, das alte Sägewerk, in Lützelburg „nicht so schön“, wie es Bürgermeisterin Karina Ruf im Gemeinderat formulierte. Umso schöner, dass sich eine Gemeinschaft gefunden hat, die das Grundstück wieder zum Leben erwecken will. Von "Bauinvestoren" ist hier bewusst nicht die Rede, denn es handelt sich nicht um ein klassisches Bauprojekt, sondern um ein Mehrgenerationenhaus, das viele moderne Konzepte in sich vereint und der Gemeinschaft dienen soll.

Das ist in Lützelburg geplant

Gabi Bruchmüller aus Gablingen und Peter Müller aus Lützelburg planen das Projekt – und sie haben an alles gedacht. „Unser Haus Lützelburg" soll ein Passivhaus werden, das über Solarmodule seine eigene Energie produziert und mit einer Wärmepumpe beheizt wird. Mit Regenwasser soll der naturnahe Garten gepflegt werden. Die Wohnungen sind flexibel nutzbar, Familien mit Kindern könnten sie beispielsweise zusammenlegen, für ältere Personen gibt es kleinere Wohneinheiten.

