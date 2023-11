Neuer Gemeindebus für Gablingen stößt auf großes Interesse

Einkaufen fahren oder einfach einmal für Fahrten ausleihen: Mit dem Gemeindebus bietet Gablingen seinen Bürgerinnen und Bürgern einen speziellen Service.

An diesem Tag ist Gablingens Seniorenbus voll besetzt gewesen. Im Achtsitzer sind am Vormittag acht Gablinger Bürger mitgefahren: Manche zum Arzt, anderen zur Apotheke oder zum Einkaufen. Busfahrer Richard Huttner erzählt bei der Einweihung seines Gefährts lächelnd von der Fahrt am Vormittag.

Den Komfort, nicht zum Einkaufen laufen zu müssen, verdanken die Gablinger unter anderem vielen Sponsoren aus dem Ort. Sie alle haben sich vor dem Rathaus getroffen, um sich den Opel, den sie mitfinanziert haben, anzusehen. 35.500 Euro hat der Jahreswagen mit den acht Sitzplätzen im Inneren gekostet. 21.700 kamen durch Sponsoren zusammen, den Rest hat die Gemeinde selbst beglichen.

Jeweils Dienstag- und Freitagvormittag in Gablingen unterwegs

Nun ist der Senioren- oder Gemeindebus Dienstag- und Freitagvormittag unterwegs, um Gablinger bei ihren Besorgungen zu unterstützen. Wenn ein Verein den Bus für eine Fahrt benötigt, wird eine Abnutzungspauschale berechnet. Eine Spritrechnung gibt es tatsächlich nicht, denn der weiße Bus ist ein Elektrofahrzeug, das die Gemeinde mithilfe der Solaranlage auf dem Dach des Rathauses lädt.

Wo und wann der Bus unterwegs ist, kann man auf der Homepage der Gemeinde Gablingen nachlesen. Und falls jemand noch daran interessiert ist, ebenfalls als Sponsor auf dem Wagen abgebildet zu sein: Sieben Flächen sind noch frei.

