Nordic Walking richtig gemacht: Die Krux mit Stock und Schwung

Plus Der Freizeitsport Nordic Walking liegt seit Corona noch mehr im Trend. Für die Serie "Fit wie ein Turnschuh" waren wir mit einem Trainer im Wald unterwegs.

Wer aus der Redaktion will einen Nordic-Walking-Kurs für die Serie "Fit wie ein Turnschuh" mitmachen? Da sagte ich schnell Ja. Schließlich "stöckle" ich seit Jahren gerne durch Wald und Flur und ein paar Tipps eines Profis können da nicht schaden. Nach dem Kurs im Gablinger Wald weiß ich: Es sind mehr als kleine Tipps, es geht darum, den gewohnten Einsatz der Stöcke grundlegend zu ändern.