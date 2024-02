Vorverkauf für Mallorca-Party in Gablingen läuft

Auf dem Gelände des Sportvereins Gablingen werden wieder Sängerinnen und Sänger vom Ballermann auf Mallorca erwartet.

In Gablingen findet wieder ein „Mallorca Sommer Festival" statt. Bei dem Open Air werden laut Veranstalter Mia Julia, Ikke Hüftgold, Isi Glück und viele weitere auf der Bühne erwartet. Sie sind deutschlandweit auf Tour unterwegs und haben auch ein Gastspiel in Gablingen. Die Party steigt am Samstag, 15. Juni, auf dem Gelände des Sportvereins (SV) Gablingen.

Das Festival finde dort zum vierten Mal statt, freut sich Cornelius Padler vom Organisationsteam. Er verspricht: „Einen unvergesslichen Tag, eine unvergessliche Party und wir werden gemeinsam tanzen, feiern und mitsingen zu allen Inselhits.“ Über 3.000 Partybesucher sollen mit Mia Julia, Ikke Hüftgold, Julian Sommer, Isi Glück, Specktakel, Julian Benz und Rumbombe feiern. Eine Bühnenshow mit Pyroeffekten sowie ein Biergarten gehören zu dem Tag dazu. Für die Partybesucher gibt es Fotoshootings und Autogramme. Musik von DJ Marci aus dem Megapark soll das Ganze abrunden. Einlass ist ab 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Der Einlass für Besucherinnen und Besucher ist erst ab 18 Jahren erlaubt, betonen die Veranstalter. Karten gibt es nur online unter www.mallorca-sommer-festival.de. (AZ)