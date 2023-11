Was den Gablingern die Zukunft bringen wird

Wertstoffhof, Ortsmitte, Wärmenetz, Baugebiet: Die Liste großer Vorhaben ist in der Gemeinde derzeit ziemlich lang. Doch es geht voran.

Projekte privater Bauherren sind oft nicht nur für diese eine Familie entscheidend. Manchmal stehen sie auch exemplarisch für viele Vorhaben, die noch kommen werden. Auf dem Land beispielsweise gibt es viele, die bestehende Gebäude modernisieren wollen. Grundstücke werden knapper, teurer – in die Höhe bauen wichtiger. Ein derartiger Bauantrag landete bei der jüngsten Gablinger Gemeinderatssitzung auf dem Tisch.

Es ging dabei um den Ausbau eines Dachgeschosses. Der Bauherr hatte versucht, das Geschoss als durchgehende Gaube darzustellen und hatte so auf die Zustimmung gehofft, die ihm bei der Bauvoranfrage bereits verwehrt worden war – als es noch um ein Vollgeschoss ging. Doch die Gemeinderäte empfahlen stattdessen eine andere Anordnung der Gaube. Der Bauherr sollte sich demnach am Nachbargebäude orientieren. Pius Kaiser und Thomas Wittmann stimmten gegen diese Empfehlung. Sie denken, in Zukunft werde es häufiger zu ähnlichen Anfragen kommen. Sie haben demnach nichts gegen ein "optisch vertretbares" Vollgeschoss.

Gablinger sind betroffen von neuem Wertstoff-Konzept

Ein Thema, das die meisten Gablinger betrifft: das neue Wertstoffhof-Konzept im Landkreis. Bürgermeisterin Karina Ruf informierte an diesem Abend über die Pläne, die erst ab dem Jahr 2035 gelten sollen. Dennoch – man merkt schon jetzt, dass die Betroffenheit groß ist. Die meisten Wertstoffe sollen die Gablinger ab 2035 in Langweid abgeben. Besondere Wertstoffe, wie zum Beispiel einen Feuerlöscher, sollen sie bis nach Neusäß fahren. Schon jetzt stellen sich die Räte Fragen, wie "Was, wenn dann aus Bequemlichkeit viel im Straßengraben landet?" . Die Bürgermeisterin will sich außerdem darüber informieren, ob auch das nahegelegene Gersthofen mit der Deponie Nord eine Option wäre. Ein bisschen wird auch darüber geschmunzelt, ob ohne Wertstoffhof nicht ein netter Ratsch-Treffpunkt verloren geht. Die Hoffnung der Bürgermeisterin liegt auf dem geplanten neuen Supermarkt am Ortseingang.

Der Supermarkt war in der vergangenen Zeit eines der emotionalen Themen in Gablingen. Das andere ist nach wie vor die Ortsmitte mit dem geplanten Seniorenzentrum. Hierzu hatte die Bürgermeisterin Neues zu berichten. Derzeit befindet sich die Verwaltung im Gespräch mit dem Anbieter "BeneVit", einem Familien-Unternehmen, das in der Region bereits mehrere Seniorenanlagen betreibt. Für die Belegung im Haus der Gesundheit werden Ruf zufolge zurzeit Gespräche mit Ärzten geführt. Außerdem soll es ein Haus der Begegnung geben, für das derzeit die Planungsskizze erstellt werde.

Gablingen sucht Haushalte für Fernwärmeprojekt im Ort

Die Gemeinde sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Die Räte selbst hatten sich vor einiger Zeit dafür entschieden, für Gablingen-Siedlung ein Fernwärmeprojekt zu starten. Zusammen mit GP Joule wurden die Renergiewerke Gablingen gegründet. Und nun müssen Haushalte gefunden werden, die sich dem Projekt anschließen. Nur, wenn sich über 50 Prozent dafür aussprechen, kann das aufwendige Projekt überhaupt gestartet werden.

Daher ist es für die Bürgermeisterin selbstverständlich, dass sich die Gemeinde mit dem Bürgerhaus in Gablingen-Siedlung für den Anschluss an das Wärmenetz ausspricht. Der Gemeinderat sprach sich einheitlich dafür aus. Das von der Gemeinde geplante Baugebiet an der Siedlung wird ebenfalls mit Sicherheit am Projekt teilnehmen. Für alle Übrigen Bewohner der Siedlung wird es noch eine Info-Veranstaltung von GP-Joule geben, am Dienstag, 21. November, in der Siedlung.

Die Gesetzeslage hat sich in der Zwischenzeit geändert

Könnte sein, dass sich der eine oder andere Gablinger Bürger wundert, warum das für die Siedlung geplante Baugebiet erneut in die Auslegungsphase geht? Das liegt daran, dass sich in der Zwischenzeit die Gesetzeslage geändert hat. Es ist nun nötig, dass die Gemeinde eine Ausgleichsfläche für das Projekt angibt. Das bedeutet, dass der Boden, der durch Bauland für die Natur verloren geht, an anderer Stelle als für die Umwelt wertvolle Fläche wieder bereitgestellt werden muss.

So einfach, wie es erst einmal klingt, ist dieser Vorgang aber nicht. Es handelt sich dabei um genaue Berechnungen, wie auf einer Art "Öko-Konto". Das Interessante daran ist, dass die Gemeinde auch vorab schon größere Ausgleichsflächen angeben und dafür Zinsen sammeln kann. Diese Möglichkeit will der Gemeinderat für eine zukünftige Sitzung in Erwägung ziehen.