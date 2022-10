17-Jähriger muss nach Salzsäureunfall ins Uniklinikum

Nach einem Arbeitsunfall in Gersthofen sorgte ätzende Salzsäure dafür, dass ein 17-Jähriger ins Uniklinikum gebracht wurde.

Zu einem Säureunfall kam es am Mittwoch in Gersthofen. Ein 29-Jähriger belud der Gersthofer Polizei zufolge per Gabelstapler einen Lkw. Versehentlich stach er dabei mit einer Gabel einen Kanister ein, in dem sich ätzende Salzsäure befand. Die Salzsäure lief aus und verursachte stark ätzende Dämpfe.

Ein 17-jähriger Mitarbeiter atmete diese Dämpfe ein, welche seine Atemwege reizten und beschädigten. Die sofort verständigten Einsatzkräfte verdünnten die Säure mit Wasser. Der 17-Jährige wurde wegen seiner Verletzung vorsorglich in die Augsburger Uniklinik gebracht. Der Unfall ereignete sich im Gersthofer Güterverkehrszentrum. (mom)