Gersthofen

vor 16 Min.

23-Jährige übersieht in Gersthofen einen Rollerfahrer

Einen Rollerfahrer hat eine 23-jährige Autofahrerin am Sonntag in Gersthofen übersehen. Die junge Frau wollte laut Polizei gegen 18.30 Uhr von der Sportallee nach links in einen Parkplatz einbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den 61-jährigen Rollerfahrer, der ihr entgegenkam. Der Mann krachte nahezu ungebremst in das Fahrzeug der 23-Jährigen, wodurch er gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Aufgrund der geringen Geschwindigkeiten verletzte sich der 61-Jährige glücklicherweise nur leicht. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro. (thia)

