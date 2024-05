Gersthofen

33-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall in Gersthofen

Ein 33-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall in Gersthofen gestorben. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der tödliche Unfall bereits am Sonntag in der Daimlerstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der 33-jährige Arbeiter gegen in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt. Er verstarb noch vor Ort in Folge seiner Verletzungen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (kinp)

