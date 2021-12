Gersthofen

vor 32 Min.

Alles neu in den Stadtmitte: Gersthofen bekommt ein neues Herz

Plus Aus dem Loch wird ein Park, aus dem Stadtpark ein Wohnviertel und das City-Center wächst gewaltig. Gersthofen will die Innenstadt in eine riesige Baustelle verwandeln.

Von Christoph Frey

Albert Kaps war als junger Stadtrat dabei, als mit einem Ideenwettbewerb für Stadthalle, Rathaus und City-Center der Grundstein für die heutige Gersthofer Mitte gelegt wurde. "Damals haben wir geglaubt, wir bauen für die Ewigkeit." Heute weiß Kaps, immer noch Stadtrat, das war ein Irrtum. Gut 30 Jahre später geht die Stadt Gersthofen daran, ihre Mitte umzubauen und sich ein neues Herz zu geben. Die entsprechenden Beschlüsse will der Stadtrat im kommenden Jahr fassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen