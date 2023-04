Gersthofen

24.04.2023

Altes Hirblinger Feuerwehrhaus soll Jugendtreff werden

Plus Seit 2015 hat der Gersthofer Stadtteil Hirblingen ein großes neues Feuerwehrhaus. Lange suchte die Stadt eine neue Nutzung für das alte Gebäude. Jetzt ist sie gefunden.

Von Gerald Lindner

Was soll aus dem alten Hirblinger Feuerwehrgerätehaus werden? Nach der Eröffnung des großen modernen neuen Gebäudes an der Wertinger Straße am östlichen Ortsrand Hirblingens stand diese Frage lange im Raum. Im Gersthofer Bauausschuss stand nun ein Antrag zum Beschluss: Der Altbau an der Täfertinger Straße soll künftig neu genutzt werden. Das kommt vor allem der jüngeren Generation im westlichen Gersthofer Stadtteil zugute.

Die Stadt Gersthofen möchte ein Mehrzweckgebäude mit zwei Lagerräumen und einen Jugendtreff dort einrichten. Dies kommt nicht zuletzt dem neuen Konzept von Stadtjugendpfleger Markus Wolf entgegen, der die offene Jugendarbeit seines Teams auch auf die westlichen Stadtteile ausweiten möchte, um auch dort die Jungen und Mädchen zu erreichen und ihnen Beratung, aber auch Möglichkeiten, sich zu treffen, zu bieten.

