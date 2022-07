Gersthofen

11:56 Uhr

Autofahrer übersieht in Gersthofen einen Mopedfahrer

Einen Mopedfahrer hat ein Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen übersehen. Der 60-Jährige wollte gegen 10.45 Uhr von der Abfahrtsschleife der B2 nach rechts in die Bergstraße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen 53-jährigen vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, der die Einmündung in Richtung Gersthofen passierte. Der Mopedfahrer stürzte bei der leichten Kollision und musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1200 Euro. (thia)

