Gersthofen

vor 19 Min.

Bahntrasse, Autobahnlärm: Dorfgespräch zeigt, was die Hirblinger beschäftigt

Eine Telematik, also elektronische Anzeigetafeln, wie hier an der A8 bei Dachau, fordert Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle auch für die A8 im Bereich des Landkreises Augsburg.

Plus Lärmbelästigung durch die A8, ICE-Trasse - was die Hirblinger beschäftigt, diskutierten sie beim Dorfgespräch. Doch sie drückt der Schuh auch bei weiteren Themen.

Von Gersthofen

Was wird aus zusätzlichem Lärmschutz an der A8? Rasen in Zukunft die ICE-Schnellzüge auf einer neuen "Autobahntrasse" direkt an Hirblingen vorbei? Bei einem virtuellen Dorfgespräch des Hirblinger Bürgervereins standen Bürgermeister Michael Wörle und Stadtbaumeister Markus Naß den rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rede und Antwort. Doch diese hatten noch mehr Anliegen.

