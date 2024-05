Betrunkener 50-Jähriger greift Polizisten an und landet im Arrest

Zwei Männer geraten in Gersthofen in einen Streit. Als die Polizei anrückt, schlägt einer der Beteiligten nach den Beamten. Er hat mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Ein 50-jähriger Mann schlug einem 29-Jährigen in einer Bar unvermittelt mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Diese Aktion und die darauffolgende Auseinandersetzung führten am Mittwoch gegen 20.25 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Gersthofen. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der alkoholisierte 50-Jährige laut Polizei unkooperativ und uneinsichtig, woraufhin die Polizei einen Platzverweis erteilte. Dem kam der betrunkene Mann nicht nach und musste deshalb von den Polizeibeamten nach draußen begleitet werden. Dabei schlug der Mann mit der geballten Faust in Richtung eines Polizisten, verfehlten diesen aber.

Beschuldigter beleidigte und bedrohte Polizisten bei Einsatz in Gersthofen

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der 50-Jährige die Beamten mehrfach. Wegen eines "Zusammenbruchs", wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort fing der 50-Jährige an zu randalieren und musste schließlich durch eine weitere Streifenbesatzung der Polizei Augsburg in den Arrest gebracht werden. Er wird sich wegen mehrerer Strafbestände verantworten müssen. (AZ)