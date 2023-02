Gersthofen

11:30 Uhr

Bis zu 1000 Euro Bußgeld: Hundehaufen können in Gersthofen teuer werden

Plus Hunde und ihre Hinterlassenschaften sind immer wieder ein Grund für Ärger. Eine neue Bekanntmachung der Stadt Gersthofen weist nun auf Regeln hin. Ob es was hilft?

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

Dem Hund wird nachgesagt, der beste Freund des Menschen zu sein. Als zuverlässiger Partner, liebevolles Familienmitglied und treuer Begleiter ist er ein fester Bestandteil der Gesellschaft und hilft als Blinden-, Therapie- oder Polizeihund sogar dabei Menschen zu beschützen. Wenn er im Frühjahr mir freudig wedelndem Schanz und leuchtenden Augen über die Wiesen springt, erfreuen sich nicht nur die Hundehalter an dem Bild - jedenfalls so lange, bis man in einen Hundehaufen tritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen