Bub wird beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer verletzt

Ein Achtjähriger will in Gersthofen eine Straße überqueren und wird von einem Radler gestreift. Beide stürzen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein achtjähriger Bub ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit Radfahrern in Gersthofen leicht verletzt worden. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die den Unfall gegen 7.40 Uhr in der Kapellenstraße auf Höhe der Goetheschule beobachtet haben.

Der Schüler wollte laut Polizei an der Querungshilfe über die Kapellenstraße gehen. Gleichzeitig waren zwei Radler auf der Straße unterwegs. Einer streifte das Kind, beide fielen durch die Berührung zu Boden. Der Mann und die Frau fragten kurz, ob es dem Buben gut geht, sammelten danach ihre Einkäufe, die aus dem Korb gefallen waren, wieder zusammen und fuhren weiter.

Der Achtjährige ging in die Schule. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Bub jedoch eine Prellung am rechten Knie und diverse Schürfwunden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)