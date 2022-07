Gerfriedswelle ist wegen Corona-Fällen ab sofort geschlossen

Die Gerfriedswelle in Gersthofen ist das beliebteste Freibad weit und breit. Und jetzt, wenn die heißesten Tage des Jahres erwartet werden, muss es schließen.

Tausende Badegäste tummeln sich an warmen Sommertagen in der Gerfriedswelle in Gersthofen. Wegen Corona-Fällen in der Belegschaft sollte das Bad zunächst nur noch von 14 bis 20 Uhr öffnen, hieß es noch am Montagabend. Doch nun ist es ab sofort bis auf Weiteres geschlossen, so die Stadtverwaltung am Dienstag. (lig)

