Im Einsatz trotz Quarantäne: Kommandant der Feuerwehr Gersthofen tritt zurück

Plus Wolfgang Baumeister war viele Jahre der Chef der Gersthofer Feuerwehr. Nun ist er zurückgetreten. Ein Auslöser war ein Verstoß gegen die Corona-Quarantäne.

Wolfgang Baumeister ist nicht mehr Kommandant der Gersthofer Feuerwehr. Ein Grund für seine Entscheidung: Der ehemalige Feuerwehrchef rückte zu einem Einsatz aus, obwohl er eigentlich zu Hause in Quarantäne sein musste. Der langjährige Kommandant bestätigt den Verstoß auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem gibt Baumeister gesundheitliche Gründe als einen weiteren Auslöser für seinen Rücktritt an.