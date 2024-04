Gersthofen

17:20 Uhr

Das sagen die Fraktionen zum Ausgang des Gersthofer Bürgerentscheids

Die Gersthofer Bahnhofstraße soll auf diesem Abschnitt auch in Zukunft für den Verkehr geöffnet bleiben.

Plus Das Ratsbegehren und der Bürgerentscheid wurden von den Wahlberechtigten der Stadt Gersthofen am Sonntag entschieden. Was sind die Auswirkungen auf die Stadtmitte?

Von Gerald Lindner

Der Bürgerentscheid 1 „Erhalt der Bahnhofstraße für den Straßenverkehr“ und keine Sperrung der Bahnhofstraße für das Grüne Herz wurde mit „Ja“ entscheiden, der Bürgerentscheid 2 (Ratsbegehren), „Sperrung der Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung mit Möglichkeit der Öffnung bei außergewöhnlichen Ereignissen“ wurde mit „Nein“ entschieden. Wie sehen nun Vertreter der Bürgerinitiative sowie der Stadtratsfraktionen die Situation?

Von 17.027 Stimmberechtigten haben laut offiziellen Angaben der Stadtverwaltung 8.844 abgestimmt, was einer Wahlbeteiligung von knapp 52 Prozent entspricht. „Ich finde es schade, dass sich fast die Hälfte der Gersthoferinnen und Gersthofer nicht für die Innenstadtentwicklung zu interessieren scheint“, so Bürgermeister Michael Wörle gegenüber unserer Redaktion. Denn das Ratsbegehren, welches die Sperrung der Bahnhofstraße vorsah, hat bei der Abstimmung nicht einmal das Quorum von 4000 Wählerstimmen erreicht.

