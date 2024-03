Gersthofen

Das sagen die Stadtratsfraktionen zum Bürgerentscheid in Gersthofen

Die Potenzialfläche (oben) und der Rathausplatz in Gersthofen sollen zu einem „Grünen Herz“ verbunden werden. Dagegen wurde ein Bürgerentscheid angestrengt, der am Sonntag, 7. April, stattfindet.

Plus Der Bau des Grünen Herzens wurde vom Gersthofer Stadtrat beschlossen. Ein Bürgerentscheid findet dazu in gut einer Woche statt. So stehen die Fraktionen dazu.

Von Gerald Lindner

Ein „Grünes Herz“, welches den heutigen Rathausplatz und das Gersthofer Loch verbindet und viel Grün und hoher Aufenthaltsqualität verbinden soll, hat der Stadtrat beschlossen. Am Sonntag, 7. April, stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die Planungen ab. Ein Kernelement ist eine Sperrung der zentralen Ost-West-Verbindung Bahnhofstraße auf den 80 Metern zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung. Genau gegen diese Sperrung hat eine Initiative einen Bürgerentscheid angestrengt. Der Stadtrat hält mehrheitlich mit einem Ratsbegehren dagegen, das die bisherigen Pläne für das Grüne Herz unterstützt und verteidigt. Doch wie stehen die einzelnen Fraktionen und Gruppierungen im Stadtrat dazu? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Viele Grünflächen sehen die Planer für den künftigen Stadtpark Gersthofens, das „Grüne Herz“, vor. In einem Info-Point im City-Center bietet die Stadt Gersthofen weitere Informationen. Foto: Büro Grabner Huber Lipp

Dabei fallen die Antworten differenziert aus: „Eine vollständige Sperrung der Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung für den Individualverkehr lehnen wir ab“, macht CSU-Fraktionsvorsitzender Frank Arloth deutlich. Der Vorschlag der Verkehrsplaner, der lediglich im Aufzeigen von Umleitungen bestehe, könne nicht funktionieren. „Viel wahrscheinlicher ist auch Schleichverkehr über die der Bahnhofstrasse anliegenden Wohngebiete.“ Man habe bereits Anfang 2023 darauf hingewiesen, dass es alternative Verkehrsmodelle wie „Shared Space“ gibt, die in die Diskussion mit dem Verkehrsplaner eingebracht werden sollten. „Dieses Ratsbegehren hat nur den Zweck, das Bürgerbegehren auszuhebeln. Wir sind der Meinung, dass mit dem Bürgerbegehren die entscheidende Frage vorgelegt wurde und das Ratsbegehren damit überflüssig ist“, so Arloth weiter.

