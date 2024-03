Ein E-Scooter-Fahrer ist unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein Mann auf dem E-Scooter ist der Polizei in Gersthofen wegen eines fehlenden Versicherungskennzeichens aufgefallen. Bei der Kontrolle kam noch mehr heraus.

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag in Gersthofen von der Polizei kontrolliert worden. Eine Streife hielt den Mann im Stadtgebiet gegen 11.40 Uhr an, weil am Fahrzeug kein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer des E-Scooters keine gültige Versicherung für das Fahrzeug besaß. Zudem sahen die Polizisten Hinweise bei dem Mann auf Drogenkonsum. Der Vortest ergab den Verdacht auf Cannabis-Konsum. Um dies klären zu können, musste sich der 21-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. (kar)