Florian Schroeder plant den "Neustart" in Gersthofen: So können Sie Karten gewinnen

Er ist Moderator, Parodist, Comedian und Kabarettist. Nun kommt Florian Schroeder mit seinem neuen Programm "Neustart" in die Stadthalle Gersthofen.

Es ist Zeit für einen Neustart ­– so sehr wie noch nie. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit. "Neustart" ist das aktuelle Programm des vielseitigen Moderators und Kabarettisten Florian Schroeder. Für seinen Auftritt am Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Nicht zuletzt mit einem Auftritt bei einer Veranstaltung von Impfgegnern in Stuttgart, bei dem er unter dem Mantel des Verständnisses deren Argumente widerlegte, erlangte Florian Schroeder große Bekanntheit. Im Programm "Neustart" formatieren wir unter seiner Anleitung die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Gut und Böse. Ein Virus hat gezeigt, was das Ideal von Millionen Influencern war: viral zu gehen, die Menschheit zu infizieren – ganz ohne Anstrengungen. Und jetzt? Der Neustart wird kleiner, aber nicht enger; vorsichtiger, aber nicht ängstlicher; regionaler, aber nicht nationaler.

So können Sie Karten für Gersthofen gewinnen

Für den Abend "Neustart" am Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 25. April, 9 Uhr, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Auftritt, mit dem Florian Schroeder große Bekanntheit erlangte. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Karten für 26,90 Euro gibt es im an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12.

