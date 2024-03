Frau wird Handtasche aus ihrem Auto gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in Gersthofen eine Scheibe eines Autos eingeschlagen. Dahinter steckten diebische Absichten.

Ein Unbekannter hat in Gersthofen die Scheibe eines Autos eingeschlagen und die im Wagen liegende Handtasche einer Frau mitgenommen. Der weiße Wagen stand laut Polizei am Donnerstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Staatsstraße 2381 zwischen Kanal und Lech. In dieser Zeit schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl die Handtasche vom Beifahrersitz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (kar)