Gersthofen

vor 37 Min.

Gersthofen baut neues Juze am Schulzentrum

Plus Beengt, nicht barrierefrei, am Stadtrand: Das Gersthofer Jugendzentrum ist in die Jahre gekommen. Nun soll ein Neubau beim Schulzentrum entstehen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Seit fast 25 Jahren befindet sich das Gersthofer Jugendzentrum in der Donauwörther Straße bei der Kirche St. Jakobus. Das Gebäude selbst ist nahezu 130 Jahre alt und wird den heutigen Anforderungen an eine Jugendarbeit nicht mehr gerecht, betonte Stadtjugendpfleger Markus Wolf im Sozialausschuss. Die Stadträte schlossen sich einstimmig dieser Auffassung an: Ein Neubau soll beim Schulzentrum an der Schubertstraße entstehen. Davon erhoffen sich Wolf und der Ausschuss einige Vorteile.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen